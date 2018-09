Rescaten il·lesa una dona de 77 anys que va passar la nit al ras, a Castellar del Riu

Vehicles de Bombers a la zona on es va perdre la dona, a la serra de Cal Jardí

Vehicles de Bombers a la zona on es va perdre la dona, a la serra de Cal Jardí JORDI MAS

Els Bombers van localitzar ahir al matí, sana i estàlvia, una boletaire de 77 anys que havia passat tota la nit al ras, a Castellar del Riu, al Berguedà. La dona estava desapareguda des de dilluns al vespre, quan es va activar la recerca. Després de ser localitzada, va ser traslladada a l'hospital de Berga, per fer-li una revisió. Hores després, ja tornava a ser a casa.

L'avís dels fets, segons van explicar ahir fonts dels Bombers de la Generalitat, es va produir dilluns cap a 1/4 de 9 del vespre, a la serra de Cal Jardí, a la serra d'Ensija, al terme municipal de Castellar del Riu. Familiars de la dona van explicar que havien anat a buscar bolets amb ella, però que s'havien separat i no havia tornat al cotxe a l'hora convinguda. Segons van afegir, feia estona que no podien contactar amb ella.

Immediatament, es va activar el dispositiu de recerca, que va durar tota la nit. En l'operatiu, hi van participar dotze dotacions terrestres dels Bombers, una unitat del grup de rescat de muntanya i el grup caní. També hi va prendre part la Unitat Especial de Munta-nya dels Mossos d'Esquadra.

Ahir, a primera hora del matí, un helicòpter dels Bombers es va afegir a l'operatiu, tot utilitzant una càmera tèrmica, per poder detectar la dona a la zona muntanyosa on s'havia perdut. Finalment, va poder ser localitzada a 2/4 de 10 del matí, sana i estàlvia.

Després de ser evacuada en helicòpter, va ser traslladada a una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que la va portar fins a l'hospital comarcal de Sant Bernabé de Berga, per fer-li un reconeixement mèdic. Poc després, la dona va rebre l'alta i ja va poder anar a casa.

D'altra banda, els Bombers van participar al llarg del dia d'ahir en dos rescats de muntanya més a la Catalunya Central. Al matí, van rescatar una excursionista que havia caigut a la zona del Cogulló de Can Torra, a Castellfollit del Boix. Com a conseqüència, es va fracturar un turmell.

L'incident es va produir a 2/4 de 12 del matí, a prop d'una pista forestal, en un punt inaccessible en ambulància. L'afectada és una dona de 68 anys, veïna de Manresa. Els bombers van acudir fins a l'indret on era, la van rescatar i la van traslladar fins al vehicle sanitari. Posteriorment, el SEM la va evacuar a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

L'altre rescat es va fer a Saldes, a la via d'escalada Estasen, al Pedraforca. Una escaladora de 29 anys, veïna de Granollers, es va lesionar l'espatlla i no podia continuar. Després de ser rescatada per l'helicòpter dels Bombers, va ser traslladada a una ambulància del SEM, que la va evacuar fins a l'hospital de Berga.