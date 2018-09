La tempesta d'aigua i vent afecta sobretot Olesa i zones de l'Anoia

Les tempestes d'aquest dimecres a la tarda han estat especialment virulentes al Baix Llobregat Nord i a l'Anoia, sobretot a Olesa de Montserrat, on els Bombers de la Generalitat han rebut tretze avisos per incidències, i a Igualada, on n'han rebut quatre.



A Olesa, en concret, l'aigua i el fort vent han provocat la caiguda d'arbres a la via pública i l'estancament d'aigua en diferents carrers, així com a la carretera C-1414, on els cotxes durant una estona han quedat aturats sense poder avançar. També hi han hagut avisos per inundacions i filtracions d'aigua en baixos i en pisos. A més, un arbre ha caigut a sobre de dos cotxes aparcats, al grup d'habitatges Santa Oliva.La tempesta també ha estat molt forta a l'Anoia, com ho demostra aquestes imatges a, on s'ha desbordat una riera:Pel que fa a la capital anoienca, Igualada, els Bombers han rebut quatre avisos per inundacions lleus.