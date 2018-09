El temporal provoca dos incendis al Bages i deixa 400 llamps a l'Anoia

Mapa del Meteocat on mostra els punts on els llamps han tocat a terra

Mapa del Meteocat on mostra els punts on els llamps han tocat a terra Meteocat

La tempesta d'aquest dimecres a la tarda ha anat acompanyada d'una gran quantitat de descàrregues elèctriques, sobretot a l'Anoia, on han tocat a terra 410 llamps, en només dues hores, segons el Meteocat.



Al Bages, a més, s'han declarat dos petits incendis causats per llamps. Segons els Bombers, el primer foc s'ha declarat en uns marges de la carretera BV-4511, a Santpedor, i s'ha pogut apagar de seguida. Poca estona després, s'ha produït un altre incendi de llamp a Rajadell, als afores de les Casetes. En aquest cas, ha cremat uns 60 metres quadrats de restes vegetals i ha estat extingit per quatre dotacions dels Bombers.



Al Bages, un conductor de la C-55, al seu pas per Monistrol, ha pogut gravar aquest llampec descarregant sobre Montserrat.





A banda de llamps i pedra, en algunes localitats ha plogut molt en poca estona. A, han caigut fins a 36 mm en només 30 minuts. Els Bombers han rebut un avís per una inundació lleu en aquest municipi bagenc.