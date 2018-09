«Calen deu agents més a la Policia Local de Manresa»

Els últims sis anys ha estat cap de Protecció Civil a Manresa, però Alfons Sánchez (Orce, Granada, 1953) serà recordat principalment per una altra faceta: haver estat durant 19 anys cap de la Policia Local de la ciutat, entre el 1993 i el 2012. Va ingressar al cos policial el 1980 i ha estat vinculat amb l'Ajuntament durant 38 anys, fins ara: s'acaba de jubilar.

Ha estat més de mitja vida treballant en l'àmbit de la seguretat i de les emergències de Manresa. Què farà a partir d'ara?

No m'he plantejat res. Ho he deixat tot, fins i tot l'educació viària que encara feia. Ara haig de fer una altra cosa, ja veurem quina.

Continuarà vinculat d'alguna manera al sector?

No. Jo, quan marxo d'un lloc on treballo, me'n vaig. No hi torno una altra vegada. A la Florinda [la seu de la Policia Local], també em demanen si hi aniré anant. No. Si hi vaig, serà per alguna necessitat puntual. No seré aquell pesat que estigui allà cada setmana.

Des del 2012, treballava al Palau Firal com a cap de Protecció Civil de Manresa, un càrrec de nova designació. Quina ha estat la seva tasca aquests sis anys?

Coordinar i gestionar el servei. Hem hagut de posar en marxa molts plans d'autoprotecció, cosa que ens obligava un reial decret del 2010. I jo m'he dedicat a revisar els plans, tasca que requereix anar als llocs in situ a demanar dades. Per posar un exemple, per fer el pla Transcat, vaig anar personalment a totes les empreses de la ciutat que es dediquen al sector.

Manresa està preparada per afrontar qualsevol gran emergència? Una nevada, un aiguat...

Tot depèn de la magnitud. Mai no es pot dir que sí. Imaginem, per suposar, que hi ha un accident amb múltiples víctimes a la Renfe. No podem dir que estem preparats. Quan passa, però, has d'intervenir-hi amb seny, amb tranquil·litat i organitzant tots els elements i els recursos necessaris.

Quins reptes té Protecció Civil de Manresa actualment?

Ara mateix, hi fa falta un segon tècnic. Actualment hi ha una sola tècnica, la que treballava amb mi. Però encara hi ha molts plans per fer, revisar-los, actualitzar-los...

La plaça que vostè ha deixat vacant no l'ocupa ningú?

Que jo sàpiga, no. Per això és molt important que hi hagi un segon tècnic.

Quan l'Ajuntament el va situar a Protecció Civil, l'any 2012, li va saber greu haver de deixar la Policia Local ?

No. Jo ja feia alguns anys que demanava als polítics que busquessin una fórmula perquè, quan un cap de la Policia Local arribi a una certa edat, se li pugui buscar un altre lloc de treball. No vull dir que volgués marxar. Però tot canvia molt de pressa i, els que tenim 60 anys i escaig, no estem per sortir corrents. No en el sentit físic, sinó per la tecnologia i les novetats... tot et va atrapant. L'actual cap, Jordi Mora, domina a la perfecció aquests temes. Però jo soc del parer que, a certa edat, puguis tenir tres o quatre anys una mica més estables. La feina a la Policia és de tensió contínua i d'estrès.

Doncs Mora també té aquesta «certa» edat que em diu... creu que hauria de ser rellevat?

La meva teoria era que pogués ocupar el meu càrrec a Protecció Civil. Que és una cosa que ell també coneix. Jo ho he proposat, i ja m'han dit que no. Però, en fi, ja està bé. No m'hi preocuparé pas.

En el fons, li hauria agradat haver-se pogut jubilar com a cap de la Policia Local?

Sí. Haurien estat 25 anys exactes fent aquest càrrec. Però no ha pogut ser, i no passa res.

Alguns grups de l'oposició, en el seu moment, van interpretar que el seu trasllat es devia al conflicte laboral que hi havia hagut a dins de la policia, amb protestes contra l'Ajuntament...

A mi ningú no em va dir res que fos per aquest motiu. Però els polítics van interpretant i van fent les seves conclusions... De fet, el 2012, estant jo de baixa, perquè m'havien operat, hi va haver la batussa del final del concert del cor-refoc de la festa major. Jo, tot i estar de baixa, era el cap de la policia igualment... En fi, fos com fos, a mi m'ha anat molt bé el canvi. N'estic agraït. Vaig rebaixar a zero l'estrès.

Durant aquests anys, ha mantingut la relació amb la policia?

Sí, i ha estat magnífica. Protecció Civil i la Policia Local treballen en moltes coses junts. Si és poca cosa, com un incendi en una cuina sense desallotjats, ja no fa falta que hi anem des de Protecció Civil. Amb els bombers, la policia, el SEM... n'hi ha prou. Per això no se'ns veu tant. Si hi ha desallotjats, aleshores sí que hi intervenim.

El juny passat, durant l'acte de la patrona de la Policia Local, l'Ajuntament el va condecorar pels seus 38 anys de servei. S'ho esperava?

No m'ho esperava, i em va agradar molt. Que et donin un reconeixement és important.

Aquell dia, va dir, tot adreçant-se als policies locals, que estava molt orgullós d'haver pogut ser el seu cap.

D'entrada, he estat orgullós tota la vida de ser policia local. Perquè, a la policia, s'aprenen moltíssimes coses. Qui vol aprendre, és clar. A la feina, és millor anar-hi content, perquè si treballes de gust, la vida és més agradable. I, és clar, he estat molt orgullós d'haver estat el cap dels agents. Jo no he tingut mai problemes amb ells. Si els he hagut de defensar, ho he fet, i si els he hagut de castigar (entre cometes), doncs ho fas. Sempre he tingut una bona relació amb ells.

Com veu, des de fora, el cos de la Policia Local de Manresa? Està en un bon estat de forma?

No. El veig gran. El veig vell. La plantilla té una mitjana de 49-50 anys. I està baixant de gent. Hi ha moltíssima gent de 50 anys cap amunt. Això és difícil de traspassar al carrer. Si no hi ha gent jove, que posi una mica de saba nova, és difícil. És clar que fan la feina! Però no és el mateix tenir gent d'entre 35 i 50 anys que gent de 45 a 60 anys. I, a més, amb la perspectiva que, en els propers cinc anys, s'aniran jubilant molts policies.

Fa poc, l'Ajuntament ha convocat quatre noves places de policia local.

És insuficient. No és cap crítica, pero caldrien almenys deu places noves. Des de la convocatòria fins a l'ingrés dels policies passen 18 mesos. I, durant aquests 18 mesos, en poden marxar tres, quatre, cinc... els que vulguis. Per això, cal avançar-nos a tota la gent que marxarà. I, per tant, la xifra mínima hauria de ser de deu. I tampoc no faríem la caixa plena: n'entrarien deu, i en marxarien sis.

Quants agents té actualment la Policia Local?

Crec que ara és de 94, però la xifra anirà baixant.

No fa gaires anys, la plantilla superava els cent agents. És el nombre mínim que caldria?

Probablement. Però no només és important el nombre d'efectius, sinó les hores de servei.

Si la Policia Local té pocs efectius i una mitjana d'edat alta, com pot afrontar tots els temes de civisme i seguretat que surten en una ciutat com Manresa?

Potser el fet de ser gran no et permet fer els actes físics (perseguir, detenir...), però l'experiència t'ajuda en moltes altres facetes de policia: per exemple, en el civisme. Si algú et munta un ciri al mig del carrer, tens més mà esquerra.

Excap de la Policia Local, excap de Protecció Civil... com li agradaria ser recordat?

Doncs de la manera que va dir l'alcalde: com un home bondadós. Em considero una bona persona, que ajuda en tot el que pot.