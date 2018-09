Dos empresaris s'enfronten a quatre anys de presó per un accident mortal a Avià

La fiscalia demana quatre anys de presó per al gerent i el director d'una empresa d'Avià acusats d'un accident laboral mortal, ara fa tres anys, per falta de mesures de seguretat. La víctima, un operari de Berga de 50 anys, Miquel Pérez Zornoza, va morir en caure de cinc metres d'altura en esfondrar-se un fals sostre. No anava lligat i l'empresa no li havia subministrat cap element de seguretat, segons la fiscalia. El judici se celebrarà properament al Jutjat Penal número 2 de Manresa.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 16 de març del 2015 a l'empresa Fibresa Filatura, situada a la carretera de Solsona (C-26), a tocar d'Avià. La víctima, que formalment era un treballador autònom, treballava de forma exclusiva per a aquesta empresa, on rebia les ordres directes dels dos acusats, el gerent, Jordi C. B., i el director, Joan C. M.

El dia dels fets, explica la fiscalia, l'acusat Joan C. M. va ordenar a l'operari que canviés els tubs que connectaven els dipòsits entre si, els quals es trobaven ubicats al sostre, a sobre d'una cubeta de retenció. La víctima, segons relata la fiscalia, va intentar descargolar la rosca que unia dos tubs situats al costat de la cubeta, just a sobre d'un fals sostre, a la zona de producció. Per fer-ho, va fer pressió amb el seu propi cos.

En un moment determinat, la rosca va cedir. Segons explica la fiscalia, la inèrcia de la força que l'operari estava aplicant va provocar que acabés precipitant-se cap endavant. En fer-ho, va caure a sobre d'una de les plaques de fals sostre, que es va trencar. Per aquest motiu, l'home va caure al buit, des d'una altura de cinc metres. Com a conseqüència, va resultar ferit d'extrema gravetat i, pocs dies després, va acabar morint a l'hospital Parc Taulí.

El fiscal afirma que la caiguda s'hauria pogut evitar si els empresaris haguessin instal·lat equips o mitjans que haguessin garantit un accés segur a la zona. A més, no havien proporcionat al treballador cap sistema anticaigudes, que hauria pogut incloure un dispositiu d'ancoratge fixat a l'estructura i unit a un arnès de seguretat.

A més, afegeix el ministeri públic, els acusats tampoc no havien format el treballador en matèria de prevenció de riscos laborals. Per tot plegat, considera que «van incomplir els deures elementals de previsió i cura establerts en la normativa de prevenció».

Per això, els acusa d'un delicte contra els drets dels treballadors i d'un delicte d'homicidi per imprudència greu. Per tot plegat, demana que siguin condemnats a quatre anys de presó i a cinc anys d'inhabilitació per a l'exercici d'activitats empresarials. A més, vol que indemnitzin la mare de la víctima amb 100.000 euros.