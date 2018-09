Mor un bomber berguedà que va caure escalant a Astúries

El bomber berguedà de 43 anys Marc Sabata Serra, conegut com a «León», va morir aquest dijous a Oviedo al no poder recuperar-se de les greus ferides ocasionades per un caiguda escalant la Via Murciana del Picu de l'Urriellu (Astúries).



Sabata Serra, de Cal Rosal, treballava al GRAE del Parc de Bombers de la Seu d'Urgell i va patir la fatal caiguda el passat dia 10 de setembre. El berguedà va morir ahir a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA), a Oviedo, on havia estat traslladat en estat greu.



La sala de vetlles serà a la funerària Ferran de Berga el dissabte 15 de setembre de les 10 del matí a la 1 de la tarda i de les 4 a les 8 de la tarda. El funeral tindrà lloc el diumenge 16 de setembre a la 1 de la tarda a l'església de Cal Rosal.



El pasat dia 10 de setembre Sabata va patir una caiguda d'uns 15 metres a la base de la cara oest de la Via Murciana del Picu de l'Urriellu. El Grup de Rescat de Bombers del Servei d'Emergències del Principat d'Astúries (SEPA), el va traslladar amb pronòstic greu a bord de l'helicòpter medicalitzat després de ser assistit pel metge-rescatador al lloc de l'accident. Presentava un traumatisme cranioencefàlic sever.



L'operació de rescat va resultar complicada ja que l'accident es va produir en una zona que impedia l'accés i evacuació amb la grua de l'aeronau. L'equip va haver de instal·lar un passamans i una línia de seguretat per descendir uns 50 metres fins a una zona on es va poder realitzar, amb posterioritat, l'evacuació amb la grua de l'helicòpter en què es van desplegar uns 20-30 metres de cable.





Ahir ens va deixar el company Marc Sabata, #GRAE #bomberscat de la Seu d'Urgell, en no superar el greu accident d'escalada que va patir a Astúries (Urriellu). Una abraçada a la família, amics i companys. pic.twitter.com/AAsp59fsjQ — Bombers (@bomberscat) 14 de setembre de 2018