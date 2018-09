Mor un bomber berguedà que va caure escalant a Astúries

El bomber berguedà de 43 anys Marc Sabata va morir aquest dijous a Oviedo al no poder recuperar-se de les greus ferides ocasionades per un caiguda escalant la muntanya de l'Urriellu (Astúries).



Sabata, de Cal Rosal, treballava al GRAE del Parc de Bombers de la Seu d'Urgell i va patir la fatal caiguda el passat dia 10 de setembre. El berguedà va morir ahir a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA), a Oviedo, on havia estat traslladat en estat greu.



El pasat dia 10 de setembre Sabata va patir una caiguda d'uns 15 metres a la base de la cara oest de la via Murciana de l'Urriellu. El Grup de Rescat de Bombers del Servei d'Emergències del Principat d'Astúries (SEPA), el va traslladar amb pronòstic greu a bord de l'helicòpter medicalitzat després de ser assistit pel metge-rescatador al lloc de l'accident. Presentava un traumatisme cranioencefàlic sever.



L'operació de rescat va resultar complicada ja que l'accident es va produir en una zona que impedia l'accés i evacuació amb la grua de l'aeronau. L'equip va haver de instal·lar un passamans i una línia de seguretat per descendir uns 50 metres fins a una zona on es va poder realitzar, amb posterioritat, l'evacuació amb la grua de l'helicòpter en què es van desplegar uns 20-30 metres de cable.





Ahir ens va deixar el company Marc Sabata, #GRAE #bomberscat de la Seu d'Urgell, en no superar el greu accident d'escalada que va patir a Astúries (Urriellu). Una abraçada a la família, amics i companys. pic.twitter.com/AAsp59fsjQ — Bombers (@bomberscat) 14 de setembre de 2018