Localitzen tres boletaires perduts a Castellar del Riu, Moià i Cabó

Tres casos de boletaires perduts aquest cap de setmana a la Catalunya Central, concretament a Castellar del Riu, Moià i Cabó. En dos dels casos es tractava de persones de més de 70 anys que els Bombers van trobat sanes i estàlvies ahir al matí després que rebessin l'alerta de la desaparició dissabte a la tarda.



En el cas de Castellar del Riu, al Berguedà, van rebre l'avís dissabte, a dos quarts de 6, que un veí de Montcada i Reixac, de 71 anys, s'havia perdut als Rasos de Peguera. Els bombers van estar buscant per la zona boscosa dels Rasos, entre els termes municipals de Castellar del Riu i Fígols, amb cinc dotacions terrestres i l'helicòpter del GRAE (Grup de Recolzament d'Actuacions Especials), que va sobrevolar l'àrea de recerca durant una hora i mitja. La resta d'efectius hi van estar treballant fins a les 5 de la matinada. Ahir a les 8 del matí els Bombers van tornar a activar els efectius per a la recerca de l'home juntament amb familiars, i finalment el van trobar sa i estalvi a la zona dels Rasos de Peguera. Tot i que es trobava bé, l'home estava alterat i el van portar fins a l'Hospital Sant Bernabé de Berga perquè passés un control mèdic.



Per altra banda, dissabte a les 19.11 hores, els Bombers van rebre l'avís que una dona de 74 anys, i veïna de Moià, s'havia perdut mentre buscava bolets entre les Closanes i les coves del Toll, concretament a la zona del serrat de la Llebre, segons explicaven els familiars que van alertar de la desaparició. Els Bombers van activar nou vehicles i l'helicòpter dels GRAE per a l'operatiu de recerca, que va durar fins a la matinada. La família va alertar els Bombers ahir al matí que algú havia vist una dona gran desorientada a prop de la masia de les Umbertes i finalment la van trobar en aquest punt de Moià. Segons els Bombers, tenia símptomes de deshidratació i la van evacuar a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.



D'altra banda, ahir a la tarda, un home de 50 anys, que havia anat a buscar bolets amb dues persones més a Cabó, a l'Alt Urgell, es va perdre a prop de la car-retera que passa pel municipi. S'hi va desplaçar una dotació dels Bombers. De fet, un familiar el va acabar trobant. Es trobava bé i no va necessitar atenció mèdica. Els Bombers alerten de l'augment dels casos de desaparicions de boletaires les darreres setmanes.