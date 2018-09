Desallotgen un edifici d'Igualada per un incendi amb risc d'explosió de gas

Ensurt aquest dimarts a la tarda al carrer dels Clavells d'Igualada, al barri de les Flors. Els Bombers i la Policia Local han hagut de desallotjar de forma preventiva un bloc d'habitatges a causa d'un incendi en una galeria, ja que han detectat que, en un pati molt proper, hi havia una bombona de gas que patia una fuita, la qual cosa hauria pogut provocar una explosió.

El foc, segons fonts dels Bombers, s'ha declarat poc abans de les 5 de la tarda al número 10 del carrer dels Clavells, i ha cremat una galeria de l'edifici. Els efectius, a més, han detectat que, al pati de llums, hi havia una bombona que patia una fuita important.

Per aquest motiu, s'ha desallotjat tot l'edifici, i els veïns han hagut de sortir al carrer. A 1/4 de 6 de la tarda, els Bombers han donat per controlat l'incendi. Fins a l'indret, s'hi han desplaçat els tècnics de la companyia de gas, per tal d'arranjar la incidència a la bombona i per assegurar la resta d'instal·lació de gas.