Detenen dos nois per trencar els vidres d'un cotxe a Manresa i robar-ne la ràdio

La Policia Local de Manresa va detenir dissabte a la matinada dos joves que acabaven de robar presumptament a l'interior d'un cotxe aparcat, després d'haver-ne trencat els vidres. Els detinguts són dos veïns de Manresa de 20 i 19 anys d'edat.

L'alerta va ser donada per diversos testimonis, que van veure com els dos joves trencaven els vidres d'un vehicle aparcat a la carretera de Vic, i en robaven la ràdio-CD. Els joves van ser localitzats per la Policia Local poc després al carrer Pare Algué. Els agents els van caçar llançant la ràdio-CD en un contenidor, quan van advertir la presència policial.