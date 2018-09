Els robatoris en domicilis creixen a Manresa un 50%, molt per sobre de la mitjana catalana

La xifra de robatoris en domicilis a Manresa es va disparar un 50% el primer semestre del 2018, molt per sobre del percentatge d'increment registrat a Catalunya (17%). Així ho mostra el portal estadístic de criminalitat del ministeri d'Interior, que també revela que la capital del Bages va ser durant la primera meitat d'any la ciutat catalana de més de 30.000 habitants on va augmentar més el nombre de delictes denunciats.

Segons aquestes dades, que el ministeri recull de tots els cossos de seguretat (incloent, a Catalunya, els Mossos i les policies locals), a Manresa es van produir entre el gener i el juny un total de 112 robatoris amb força en domicilis, el 49,3% més que en el mateix període del 2017. Es tracten de tots aquells casos en què els lladres accedeixen als habitatges rebentant portes o trencant finestres. Si s'hi sumen també els robatoris en comerços i en altres instal·lacions, la xifra de Manresa puja als 164 casos, un 41,4% més que el 2017.

També han crescut significativament els atracaments, és a dir, els robatoris que es cometen exercint violència o intimidació sobre les persones. A Manresa, s'ha passat dels 54 casos del primer semestre del 2017 als 70 del mateix període del 2018, cosa que es tradueix en un augment del 29,6%. L'increment a Catalunya d'aquesta tipologia delictiva ha estat, en canvi, de només el 2,4%.

L'escalada de robatoris a Manresa ha fet disparar l'estadística de delictes totals comesos a la ciutat. Durant el primer semestre, s'hi van registrar en conjunt 1.838 infraccions penals, el 21,8% més que les 1.509 del mateix període del 2017 (en el global de Catalunya, en canvi, l'increment ha estat inferior, del 12,7%).

Aquest fet ha convertit Manresa en la tercera ciutat catalana on s'ha incrementat més la delinqüència, només per sota del Prat de Llobregat (amb un 34,9% més) i Figueres (un 23,7%), i per sobre de Barcelona (que ha tingut un increment del 20,5%). Les dades només tenen en compte les ciutats de més de 30.000 habitants.

No només han augmentat els robatoris, sinó que, a Manresa, també han crescut tota la resta de tipologies delictives, excepte la de tràfic de drogues (l'única que baixa, amb un 30,8% menys), segons les mateixes dades. En canvi, han crescut els furts (amb un 3% més), les denúncies per lesions (un 3,3%), les sostraccions de vehicles (un 17,6% més) i els delictes contra la llibertat sexual. En aquest últim cas, el primer semestre hi van haver dotze denúncies, tres més que el mateix període del 2018. D'aquestes dotze, quatre van ser violacions amb penetració, el mateix nombre denunciat que el primer semestre del 2017.

Consultats ahir sobre les dades de robatoris, els Mossos van assegurar que continuen treballant per intentar revertir la tendència negativa, tant a Manresa com en el conjunt del país. A la capital del Bages, van afegir, s'estan fent «tots els esforços» per evitar els robatoris, amb controls específics i patrullatges preventius. De fet, els Mossos ja van reforçar els controls a Manresa a final del 2017, quan ja es va constatar la tendència a l'alça, que no ha parat de créixer.