Un vehicle s'accidenta a Solsona sense fer ferits

Un vehicle s'ha accidentat aquesta mitjanit a la carretera C-26 al seu pas per Solsona. Els fets han tingut lloc al punt quilomètric 102, quan un cotxe ha sortit de la via i ha acabat bolcant.

A l'interior del vehicle només hi viatjava el conductor, que ha resultat il·lès. No hi ha hagut més vehicles implicats. Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha treballat per netejar la via i retirar el turisme afectat.