Busquen un boletaire perdut des d'ahir al migdia a l'Alt Urgell

Fins a 12 dotacions terrestres, l'helicòpter, els GRAE i el Grup Caní de Recerca dels Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres al matí per trobar un boletaire que es va perdre ahir al migdia al terme municipal de Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell. També s'han activat dues dotacions terrestres, una unitat canina i l'helicòpter amb la unitat de muntanya dels Mossos d'Esquadra.

L'avís el va donar ahir a quarts de 5 de la tarda la persona que anava amb l'home perdut mentre buscaven bolets a la zona de la muntanya d'Alinyà. Segons va explicar l'acompanyant, havien parlat per últim cop al migdia i havien quedat per trobar-se al cotxe. Malgrat això, l'home, d'uns 70 anys i veí de Guissona, no va aparèixer. Es van activar 12 dotacions terrestres, la unitat canina i l'helicòpter dels Bombers, que va estar sobrevolant la zona durant prop de dues hores sense rastre de l'home extraviat.

L'operatiu s'ha mantingut actiu tota la nit sense èxit. S'han fet recerques intensives per pistes forestals en què es feien sorolls forts per intentar que els sentís el desaparegut, segons han explicat fonts dels Bombers, tot i que no s'ha aconseguit localitzar-lo. Malgrat això, s'ha pogut establir contacte telefònic amb l'home en més d'una ocasió. Ell mateix hauria trucat la família durant la matinada.

S'ha muntat un punt de trànsit des d'on es coordina l'operatiu de recerca, que continua actiu aquest dimecres al matí. S'hi han desplaçat també membres de la família del boletaire perdut, que és de Guissona, així com un grup de veïns del municipi lleidatà que col·laboren a hores d'ara en la recerca.