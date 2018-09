Un policia de Manresa critica que s'hagi d'homenatjar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per l'1-O

El fill d'un policia nacional de Manresa ha fet públic a través de Twitter el desacord del seu pare, ara jubilat després d'haver estat 25 anys al cos, amb l'acció del que en el seu dia van ser companys del cos. Nemesio Fuentes, l'expolicia, respon a l'agrupació Jusapol que promou un "homenatge clamorós" que es vol fer el proper 29 de setembre, en la vigília de la commemoració del primer aniversari de l'1-O, i es demana als impulsors del reconeixement "quina és la pel·lícula dels fets que han vist".



Nemesio Fuentes explica que ell mateix va estar en un col·legi electoral el passat 1-O (a Sant Joan de Vilatorrada) i "el que realment vaig veure va ser un exèrcit de guàrdies vils armats i protegits fins al capdamunt, picaven a qualsevol persona que estigués al col·legi sense discriminar sexe ni edat". Afegeix que té tres fills, i que dos va ser ferits en l'acció d'un col·legi a Sant Joan, un l'exjugador professional de bàsquet, Oliver Fuentes, que es qui ha fet la intervenció a Twitter. Dels tres fills, diu el relat de Nemesio Fuentes, dos van resultar ferits "i tot per intentar exercir el seu dret a vot, que és la màxima expressió de la democràcia". "Està clar - afegeix- que cadascú la interpreta a la seva manera.



L'ex-policia nacional lamenta el "a por ellos, oé, oé, oé" que es va dedicar a un grup d'agents que es desplaçava a Catalunya en en els dies previs a la votació, i afirma que ni després de treballar com agent del cos al País Basc en ple conflicte amb ETA "no m'havien acomiadat amb una frase semblant". Recorda als membres d'aquesta agrupació que els catalans "van armats amb llaços grocs" i qualifica de "com a mínim, vergonyant" l'acte previst per al dia 29 de setembre i rebla el clau dient que ell, si estigués en actiu, "no acceptaria" el reconeixement.



Per als que ho acceptin, explica l'exagent, "algun dia hauran d'explicar als seus fills i nets el perquè dels reconeixements i amb ironia els retreu que "enfrontar-se a persones armades amb una papereta de vota era molt perillós". I entre els retrets, reclama als membres de la Justapol que enlloc de l'homenatge demanin als seus caps perquè "no es va trobar ni una sola de les urnes, tot i que l'operació va tenir un cost de 87 milions d'euros.





1-. Sres. de JUSAPOL:



Buenos días:



Me llamo Nemesio Fuentes, ingresé el 1 de enero de 1974 en la entonces llamada Policía Armada de la que en este momento ya estoy jubilado; por lo tanto esta carta la escribo con la visión de un policía. — Oliver Fuentes (@oliverfuentesss) 18 de setembre de 2018