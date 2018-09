Continua la recerca del boletaire perdut a Fígols i Alinyà des de dimarts

Els equips d'emergència han reprès aquest dijous al matí la recerca del boletaire perdut des de dimarts a la tarda a Fígols i Alinyà, a la comarca de l'Alt Urgell. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a un quart de 5 de la tarda de dimarts, després que l'home es despistés mentre buscava bolets amb un amic a la zona de la muntanya d'Alinyà. Precisament va ser el seu acompanyant qui va donar l'avís de la desaparició.

El boletaire és un home d'uns 70 anys i veí de Guissona. Dimarts a la tarda ja es va activar un ampli dispositiu que va continuar les tasques de recerca al llarg de tota la jornada d'ahir i també durant la nit i matinada, sense èxit. Fonts dels Bombers van explicar a Regió7 que la tarda i nit de dimarts havien pogut contactar amb l'home via telefònica, però durant tot el dia d'ahir no hi van poder tornar a parlar. L'últim contacte és de dos quarts de 3 de la matinada de dimarts a dimecres, segons les mateixes fonts.

Aquest matí continua la recerca amb pràcticament els mateixos efectius que aquest dimecres. A hores d'ara hi treballen 13 vehicles terrestres dels Bombers, una unitat canina, recursos dels Agents Rurals, un helicòpter dels Mossos d'Esquadra i també s'hi ha incorporat un helicòpter dels Bombers amb càmera tèrmica. Al llarg del matí és previst que s'hi afegeixin més efectius dels Mossos. A banda, des d'ahir també col·laboren en les tasques de recerca familiars del desaparegut i altres veïns de Guissona.