Un dels menors sense plaça a la DGAIA dorm a la comissaria dels Mossos de Manresa

Un menor estranger, en situació de desemparament, va haver de dormir la nit passada, de dijous a divendres, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa a causa de la falta de places en centres de menors de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), depenent de la Generalitat.

Durant tota la setmana, la crisi de la DGAIA ha provocat que nombrosos menors hagin hagut de dormir en comissaries de tota l'àrea metroplitana, principalment de Barcelona, per evitar que haguessin de dormir al carrer. Dijous a la nit, segons han confirmat fonts policials a Regió7, la problemàtica va arribar a Manresa: la comissaria dels Mossos de la ciutat va haver d'aixoplugar un menor estranger no-acompanyat, que no tenia lloc on anar a dormir, a causa de la saturació de places dels centres d'acollida de la Generalitat. Segons les mateixes fonts, el noi va passar la nit de dijous a divendres a les instal·lacions policials, i, al llarg d'aquest divendres, ha continuat a la comissaria, a l'espera que la DGAIA li pugui assignar un lloc.

«Hi ha un protocol i estem generant més places», ha assegurat el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Chakir El Homrani, en resposta a les acusacions dels sindicats, que consideren que la DGAIA defuig de les seves funcions i sotmet a un xantatge els Mossos que, amb l'excusa de l'absència de places d'acolliment, no ha volgut assumir la guàrdia i custòdia dels menors.

CCOO, de fet, considera «insostenible» la situació que viu la DGAIA, pel risc que considera que es troba la seva plantilla davant l'increment de menors no-acompanyats que arriben a Catalunya. Els sindicats policials han acusat la DGAIA de deixadesa i de fer «xantatge» als Mossos.