Un ferit lleu en bolcar un cotxe a Berga

Una persona va resultar ferida lleu ahir al matí en un accident de trànsit a la C-26, entre Berga i Avià, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat. Els fets van tenir lloc a 2/4 de 12 del matí, al punt quilomètric 144, on un cotxe va bolcar per causes que es desconeixen. Com a conseqüència de l'accident, un ocupant va resultar ferit lleu i va ser evacuat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Sant Bernabé de Berga.