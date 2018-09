Un sindicat policial celebra l'arxiu de la causa contra un mosso de l'1-O a Sant Joan

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) va celebrar ahir en un comunicat l'arxivament, l'abril passat, de la causa per desobediència contra un mosso d'esquadra l'1-O a Sant Joan. Tal com va informar Regió7, es tracta del cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos al Bages, que va ser imputat pel Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa després que la Guàrdia Civil, en el seu informe sobre l'1-O a l'escola Joncadella, li atribuís un possible delicte de desobediència. El 23 d'abril passat, però, en la seva declaració com a testimoni davant de la jutge, el comandament de la Guàrdia Civil que va dirigir l'operatiu va negar l'informe policial i va admetre que el mosso no havia comès cap acte de desobediència. Per aquest motiu, aquell dia mateix, la jutge va arxivar la causa. Ara, el sindicat SAP-Fepol ha celebrat en un comunicat l'arxivament. «Ens felicitem, perquè aquest ha estat i és un precedent únic i molt important, tant per als interessos del nostre company com per als de tants altres», diu.