Tornen a sostreure l'estelada de la plaça Onze de Setembre de Manresa

Un grup d'ultres del Penedès, autoanomenat "Grupo de Liberación Penedés", ha sostret aquest divendres a la matinada l'estelada de la plaça Onze de Setembre de Manresa. La bandera que hi onejava actualment havia estat hissada per la Diada. Ha durat deu dies. Al llarg de l'estiu, ja havia estat arrencada quatre vegades per ultres bagencs.



L'estelada sostreta aquesta matinada havia estat restituïda per l'Ajuntament el matí de la Diada, perquè onegés durant l'acte institucional de l'Onze de Setembre. En aquella ocasió, tècnics de manteniment van col·locar una extensió al pal que la sustenta, perquè quedés més amunt.



Malgrat tot, això no ha servit perquè uns vàndals l'hagin pogut tornar a arrencar aquesta passada matinada. Ho han fet, tal i com es pot veure en les imatges difoses a les xarxes socials, amb l'ajuda d'un pal de grans dimensions.





Aquí lo tenéis ?? pic.twitter.com/kwfv8sap42 — Grupo de liberación Penedés GLP (@GLP_Penedes) 21 de setembre de 2018

La bandera estelada oneja a la plaça Onze de Setembre des del 2012,. El 30 de juliol passat, la plaça Onze de Setembre va ser escenari d'una agressió feixista comesa contra set membres del CDR de Manresa, quan acabaven de recol·locar l'estelada al pal.