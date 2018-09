El TSJC rebutja la petició de recusar els jutges de l'Audiència de Lleida del cas Nadia

El TSJC ha rebutjat la recusació demanada per la defensa del pare de la Nadia contra els jutges de l'Audiència de Lleida. L'advocat de Fernando Blanco considera que ni el president de la Sala ni els altres magistrats poden jutjar el seu client perquè són coneixedors de la causa, han permès que Blanco faci gairebé dos anys que és a la presó de manera preventiva i perquè, en haver afectats a tot l'Estat, considera que s'haurien de jutjar els fets a l'Audiència Nacional perquè l'Audiència de Lleida no té la competència. El TSJC, però, no ha admès a tràmit aquesta petició i per tant manté el judici contra Blanco i la seva dona, Margarita Garau, acusats d'estafa, pels dies 2, 3 i 4 d'octubre a l'Audiència de Lleida. Aquesta decisió és ferma, tot i que el lletrat podrà recórrer posteriorment la sentència que emeti la Sala.

Fernando Blanco i Margarita Garau estan acusats d'estafar 1,1 milions d'euros de donacions de particulars i empreses a una associació creada per ajudar-la suposadament la seva filla, que pateix una malaltia rara. La Fiscalia de Lleida demana sis anys de presó i 9.720 euros de multa per als dos progenitors per un delicte continuat d'estafa i que indemnitzin els donants. El ministeri públic ja va sol·licitar que es dissolgués l'associació i que es decomissessin els diners en metàl·lic, rellotges, vehicles i altres objectes intervinguts als acusats per fer front a les indemnitzacions. El fiscal assenyala que els pares de la menor, que sí que patia tricotiodistrofia encara que la seva vida no estava en risc, van crear l'associació amb el "ànim d'obtenir un lucre patrimonial il·lícit".

De tots els diners recaptats acreditats, 1,1 milions, només 2.700 es van destinar a despeses mèdiques de la seva filla. Quan els acusats van ser detinguts i els seus comptes intervinguts, tenien 313.000 euros, per la qual cosa els diners desviats superen els 792.000 euros. El ministeri públic recorda que des del 2007 cap dels dos progenitors treballa, ja que la botiga de vins d'Organyà (Alt Urgell) no tenia suficients ingressos ni per pagar el lloguer del propi local, que era sufragat amb els donatius a l'associació sense ànim de lucre. D'altra banda, es va arxivar l'acusació contra tots dos per un delicte d'exhibicionisme i pornografia infantil per unes fotografies de la seva filla trobades a l'ordinador del seu pare.