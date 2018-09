Un veí contracta una empresa de seguretat privada

? Un veí de la urbanització ha contractat els serveis d'una empresa de seguretat privada per fer vigilància de casa seva i del seu entorn immediat. Així ho va explicar ahir el president de l'associació de veïns, Vicenç Llorenç, que desvincula la seva entitat de la decisió. Segons va explicar, l'empresa de seguretat ha operat les tres últimes nits, amb un vehicle tot terreny que fa vigilància de la casa del veí en qüestió i de les finques properes. «Ho han bellugat un grup de persones, però ho ha contractat un sol veí», afegeix. Per la seva banda, els Mossos, consultats per aquest diari, van explicar que la llei permet a un veí contractar vigilància privada per a casa seva, com seria d'entrada en aquest cas. En canvi, si un col·lectiu de veïns vol contractar vigilància per a tota una zona, s'ha de demanar un permís.