Els veïns de Pineda de Bages consideren «insuficient» el pla de xoc antirobatoris

L'Associació de Veïns de Pineda de Bages va considerar ahir «insuficients» les mesures que l'Ajuntament de Sant Fruitós va anunciar aquest dimarts per evitar que es cometin nous robatoris a la urbanització. El president de l'entitat veïnal, Vicenç Llorenç, a més, va lamentar que el pla arriba «tard», quan, en cinc setmanes, s'han comès vuit robatoris en domicilis, a banda d'alguns intents més que no han fructificat.

Tal com va publicar ahir aquest diari, la junta local de seguretat, reunida de forma extraordinària, va aprovar dimarts un pla de xoc per reforçar la seguretat ciutadana de la urbanització i per evitar la comissió de nous robatoris. La principal mesura ja s'aplica des de dilluns, i és un operatiu conjunt entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, de vigilància les 24 hores al dia als carrers de la urbanització, tant de paisà com uniformada. El dispositiu es farà «uns quants dies», en paraules de l'alcalde, Joan Carles Batanés. L'altra mesura serà implantar aquesta tardor tres càmeres de vigilància en alguns accessos del barri.

«S'ha reaccionat tard. Fa un mes i mig que ja s'hauria d'haver actuat, perquè ja fa setmanes que van començar a produir-se els robatoris», considera el president de l'Associació de Veïns de Pineda, Vicenç Llorenç. «Els veïns estan esveradíssims. Des de final de juliol, hi ha molt nerviosisme. Sobretot des el 8 d'agost, quan una veïna es va trobar els lladres a casa», afegeix. «Abans, se'n donaven molt pocs casos, i eren de dia. Ara, el problema és que els lladres venen de nit», lamenta. Tot i que els Mossos van detenir dues bandes fa un mes, n'hi ha hagut nous casos aquest mes de setembre.

Sobre les càmeres de vigilància que s'instal·laran als carrers, Llorenç creu que haurien d'anar acompanyades de més mesures. «A la urbanització hi ha deu accessos diferents. No n'hi ha prou amb tres càmeres», diu.

Alguns veïns es mostren crítics amb la gestió municipal i creuen que la participació de l'alcalde, fa pocs mesos, en un reportatge televisiu sobre els municipis de l'estat amb la renda més alta (on apareixien Sant Fruitós i Pineda) no ha ajudat a resoldre el problema.

Els veïns també demanen que es reinverteixin cap a mesures de seguretat els diners previstos per a la remodelació de la plaça del local municipal. «No volem aquesta plaça, no és prioritària. Volem que aquests 80.000 euros s'inverteixin en altres mesures, principalment en seguretat», diu Llorenç.