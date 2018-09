L'alcalde Batanés considera «sorprenents» les crítiques del líder veïnal de Pineda

L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, considera «sorprenents» les declaracions que va fer ahir a Regió7 el president de l'Associació de Veïns de Pineda de Bages, Vicenç Llorenç, que considerarava «insuficients» les mesures del nou pla antirobatoris i lamentava que arribessin «tard».

Batanés va replicar ahir a Llorenç dient que el govern municipal s'ha reunit «cinc vegades» amb membres de la junta veïnal per tractar temes diversos, com ara inversions i seguretat. «No és acceptable que el senyor Vicenç Llorenç digui a la premsa allò que no ha dit a les reunions», va dir l'alcalde, i va afegir: «En cap moment, els membres de la junta de l'associacióens han dit que no volen la nova plaça, o que reclamaven més càmeres, ni que les mesures de seguretat adoptades arribessin tard i fossin insuficients».

Batanés es pregunta si les declaracions de Llorenç «són compartides pels membres de la junta de l'associació o si són unes declaracions incendiàries i fetes únicament per ell». L'alcalde santfruitosenc va recordar que Llorenç és regidor a l'oposició i alcaldable del PDeCAT i es va preguntar si «utilitza informació privilegida que li transmetrem com a president de l'associació per usar-la de forma partidista i mal intencionada».