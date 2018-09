Sis ferits en un accident a la C-16, a l'alçada de Cercs

Sis persones han resultat ferides en un accident de trànsit que hi ha hagut aquest dissabte al migdia a Cercs, al Berguedà, i que causa importants retencions de trànsit. La carretera s´ha tallat en els dos sentits de la marxa.



L´accident ha passat cap a les 12 al quilòmetre 107 de la carretera C-16, en sentit sud. Hi ha hagut un xoc frontal entre dos vehicles. En aquests moments els serveis d´emergència estan atenent els ferits. No se´n sap la seva gravetat.



Els Bombers han rebut l´avís a les 12.15. Les sis persones han quedat atrapades dins els vehicles. S´hi han desplaçats 7 dotacions dels bombers, a més a més dels serveis d´Emergències Mèdiques (SEM), i Mossos d´Esquadra, que encara són al lloc dels fets.