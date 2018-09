Un camioner resulta ferit greu en un accident a l'A-2, a Argençola

Un home ha resultat ferit greu aquest dilluns al migdia en un accident entre dos camions a l'autovia A-2, a Argençola, segons han informat els Bombers. Com a conseqüència, els Mossos han tallat la calçada en sentit Barcelona i han desviat el trànsit per la rotonda de la N-IIAa.

Els fets han tingut lloc a 1/4 de 2 del migdia al punt quilomètric 536 de l'A-2, a la calçada en sentit Barcelona, on han xocat dos camions. Un dels dos camioners ha quedat atrapat a l'interior del vehicle, i ha estat rescatat pels Bombers, que hi han treballat amb cinc dotacions. L'home ha estat evacuat per l'helicòpter del SEM.