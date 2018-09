Detingut per cultivar més de 700 plantes de marihuana en una casa a l'Anoia

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte un home de 34 anys i veí de Terrassa com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació del fluid elèctric. A principis d'agost els Mossos van tenir coneixement d'una plantació de marihuana a una casa de Rofes (Anoia).

Els agents van obrir una investigació i van comprovar que de l'interior de la casa sortia una forta olor de marihuana i que constantment hi havia entrades i sortides de diferents persones i que els compressors dels aires condicionats funcionaven les 24 hores del dia. Els investigadors van poder entrar a la casa el 22 de setembre i van trobar-hi 732 plantes de marihuana i una complexa instal·lació amb focus, extractors i filtres.

Arran d'aquests fets, l'home que hi havia dins de la casa en el moment en què van entrar els Mossos va quedar detingut per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. També se'l va acusar d'un delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que hi havien manipulat el subministrament elèctric.

El detingut va quedar en llibertat el mateix 22 de setembre, després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de declarar davant del jutge quan el requereixi.