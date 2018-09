S'incendia el motor d'un vehicle a l'A-2 a Jorba

Un vehicle s'ha incendiat aquest dilluns a la matinada a l'A-2 al seu pas per Jorba, a la comarca de l'Anoia. L'incident ha tingut lloc a 2/4 de 2 de la matinada al punt quilomètric 544 de la via, en sentit Lleida. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís dels Mossos d'Esquadra i han enviat una dotació al lloc dels fets. El foc ha cremat parcialment el motor del turisme i no ha causat danys personals.