Detinguts per realitzar tres encastaments en establiments comercials en quatre hores

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de nacionalitats espanyola, argentina i marroquina com a presumptes autors de tres robatoris amb força a establiments comercials pel mètode de l'encastament. Els arrestats van violentar en només quatre hores, una empresa a Martorell, una botiga de telefonia a Vilafranca del Penedès i una de roba a Sitges, on es van endur més de 80.000 euros en roba. Precisament la policia va rebre l'alerta el dia 19 de setembre quan s'estava produint un encastament en una botiga de roba del carrer Sant Francesc de Sitges i es va poder localitzar el turisme quan fugia del robatori en direcció Barcelona per la C-32.

Els agents van intentar aturar el turisme, però els seus ocupants van fer cas omís de les indicacions dels agents i van fugir a gran velocitat pels carrers de la vila fins a l'autopista, i fins i tot van estar a punt d'atropellar dues persones, que van tenir temps de saltar per evitar ser atropellats. Els policies van seguir el vehicle que, enlloc d'aturar-se, va colpejar diverses ocasions el vehicle policial amb intenció de fer-lo fora de la via. Els lladres van augmentar l'agressivitat en la conducció, posant en greu risc la vida de la resta d'usuaris que hi circulaven.

En veure que no podien deixar enrere la patrulla, els lladres van abandonar el turisme al mig de l'autopista i fins i tot, un dels lladres, va creuar l'autopista en els seus dos sentits. Els agents els van seguir fins a una zona boscosa del Garraf. A la recerca s'hi van afegir més dotacions policials dels Mossos i la policia local de Sitges, que van localitzar i detenir els lladres que s'amagaven al bosc. Els agents van trobar al vehicle dels detinguts grans quantitats de peces de roba provinents de la botiga violentada, valorades en 80.000 euros.

La investigació va permetre relacionar aquest fet amb dos encastaments més de caràcter similar que s'havien produït la mateixa nit, en només quatre hores. El primer encastament s'havia fet en una empresa de Martorell on van abandonar el vehicle que havien fet servir per violentar la prova d'accés. Tres hores més tard, van intentar accedir a una botiga de telefonia mòbil a Vilafranca del Penedès, amb un segon vehicle que també van abandonar.

Un dels detinguts ja havia estat arrestat al gener pels Mossos per haver participat en sis encastaments i en el robatori de vuit turismes. I un altre va ser arrestat aquest mes de juny per robatori amb força a un establiment. El dia 21 de setembre els tres arrestats van passar a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.