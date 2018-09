Espectacular xoc entre dos camions a l'A-2, a Argençola, amb un ferit lleu

?Un home va resultar ferit lleu ahir al migdia en un accident entre dos camions a l'autovia A-2, a Argençola, segons van informar fonts dels Bombers. Com a conseqüència, els Mossos van tallar la calçada en sentit Barcelona i van desviar el trànsit per la rotonda de la N-IIa, afectació que es va mantenir durant bona part del dia. El sinistre va tenir lloc a 1/4 de 2 del migdia, quan van xocar dos camions. Un dels dos camioners va quedar atrapat a l'interior del vehicle, i va ser rescatat pels Bombers, que hi van treballar amb cinc dotacions. L'home, finalment, va resultar ferit de caràcter lleu.