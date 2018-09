Detinguts tres lladres per encastar el vehicle contra tres establiments, un dels quals a Martorell

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes que en quatre hores van cometre tres robatoris mitjançant el mètode de l'encastament, tot llançant vehicles sostrets contra portes i aparadors d'empreses i botigues. Un dels casos va ser comès a Martorell. Tots tres han ingressat en presó provisional per ordre del jutge.

Segons va informar ahir el cos policial, els fets van tenir lloc al 19 de setembre. Els arrestats van violentar mitjançant aquest mètode una empresa a Martorell, una botiga de telefonia a Vilafranca del Penedès i una de roba a Sitges, de la qual es van emportar peces valorades en més de 80.000 euros.

Els tres delinqüents, de nacionalitats espanyola, argentina i marroquina, van ser detinguts quan fugien en un turisme per l'autopista C-32, en direcció a Barcelona, després de cometre l'últim dels robatoris.

El grup va ser sorprès mentre robava en una botiga de roba del carrer Sant Francesc de Sitges, on una dotació policial va intentar detenir-los, però els ocupants del turisme van fer cas omís a les indicacions dels agents i van fugir a gran velocitat pels carrers de la població fins arribar a l'autopista.

En la seva fugida, van posar en perill altres vehicles i fins i tot van estar a punt d'atropellar dues persones, que van haver de saltar a una banda per no ser atropellades. Durant la persecució, el conductor del cotxe en la fugida va colpejar diverses vegades el vehicle policial, intentant treure'l de la via, i també va posar en risc la vida dels usuaris de l'autopista.

Com que no va poder deixar enrere la patrulla que els perseguia, els lladres van optar per abandonar el turisme enmig de l'autopista i fugir per una zona boscosa del Garraf. Diverses dotacions dels Mossos i de la Policia Local de Sitges es van afegir a la recerca i, al final, els delinqüents van ser localitzats i detinguts en aquest bosc.

El grup havia fet un primer encastament en una empresa de Martorell, on havien abandonat el vehicle que havien utilitzat per violentar la porta d'accés. El mateix patró van utilitzar tres hores més tard per accedir a una botiga de telefonia mòbil a Vilafranca del Penedès amb un segon vehicle, que també van abandonar, abans de dirigir-se a Sitges per cometre el tercer robatori.