Detingut un noi de 18 anys per robar amb violència a una dona gran a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un noi de 18 anys acusat d'haver robat amb violència a una dona d'edat avançada a Manresa. El lladre va arrencar bruscament les cadenes d'or que la víctima portava al coll, la qual cosa li va provocar lesions.

Els fets, segons va informar ahir el cos policial, van tenir lloc dimarts a 2/4 de 12 del migdia, al carrer Major de la capital del Bages. Segons va denunciar la víctima, un jove se li acabava d'apropar mentre estava caminant, i li havia arrencat de forma brusca les cadenes d'or que portava al coll.

L'agressor va esgarrapar la víctima en el moment de treure-li les cadenes, però la dona va oposar resistència i va poder recuperar una de les joies. Immediatament, l'individu va fugir.

En rebre la denúncia de la víctima, els Mossos van muntar un dispositiu policial per localitzar al presumpte autor. Finalment, després de diverses gestions, els agents el van detenir en una casa freqüentada per okupes, al mateix carrer Major. El jove, de 18 anys i de nacionalitat marroquina, va ser detingut per un delicte de robatori amb violència, en espera de passar a disposició judicial.