Una fuita de gas alerta els veïns d'un bloc de pisos a Olesa

Ensurt aquest dijous a primera hora del matí en un bloc de pisos al carrer Creu Real número 8 d'Olesa de Montserrat. Un veí ha alertat els Bombers de la Generalitat a les 6.48 h d'una forta olor de gas a l'escala del bloc, un edifici de quatre plantes. Dues dotacions s'hi han desplaçat i han inspeccionat l'immoble fins a detectar una fuita en una bombona de butà que estava en mal estat.

Segons fonts dels Bombers, han tancat la clau de pas de la bombona i han pogut aturar la fuita de gas. Posteriorment han ventilat la finca. Així mateix, han informat l'inquilí de l'habitatge on es trobava la bombona en mal estat que havia de procedir a la seva retirada per evitar altres incidents. En un primer moment s'havia alertat també la companyia del gas però un cop aturada la fuita no ha calgut la intervenció dels tècnics.