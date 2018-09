Intercanvia el mòbil per marihuana i després presenta denúncia per robatori

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell van denunciar dilluns passat un jove de nacionalitat espanyola, de 17 anys i veí d'Esparreguera, per haver simulat el robatori d'un telèfon mòbil i haver presentat la corresponent denúncia, tot i que en realitat havia intercanviat l'aparell per marihuana.

Els fets, falsament denunciats, van tenir lloc el 23 d'agost quan el menor, acompanyat del seu pare, va denunciar a la comissaria dels mossos de Martorell un robatori amb intimidació, amb arma blanca, que havia patit en un parc públic de la població d'Esparreguera el dia anterior.

Les indagacions engegades pels investigadors arran de la denúncia van permetre localitzar el telèfon mòbil denunciat com a sostret, valorat en 879 euros, en una botiga de compravenda d'objectes de segona mà a l'Hospitalet de Llobregat.

Així mateix, els mossos van concloure que la persona que havia venut el telèfon mòbil a la botiga, l'hi havia canviat prèviament al jove denunciant per marihuana.

Amb aquestes noves dades els investigadors van tornar a escoltar en declaració el menor, acompanyat del seu pare, el qual finalment va admetre que no li havien sostret el telèfon, tal i com havia denunciat, si no que, efectivament, l'havia intercanviat voluntàriament per marihuana. Davant dels fets, els agents van denunciar el jove per una simulació de delicte. El denunciat serà citat en breu a la Fiscalia de Menors.

El cos de Mossos d'Esquadra apunta que la simulació de delicte es castiga penalment com a delicte contra l'Administració de Justícia. Les conseqüències que el Codi Penal estableix per simulació de ser responsable o víctima d'un fet delictiu és una multa d'entre sis i dotze mesos.

L'objectiu de la simulació del delicte és cobrar de les asseguradores, el que comporta la comissió d'un delicte d'estafa amb una pena de sis mesos a tres anys de presó si la quantia de la defraudació supera els 400 euros.