Un incendi crema l'interior d'un taller mecànic a la Via de Sant Ignasi de Manresa

Els Bombers treballant per apagar l´incendi originat en un taller mecànic a la Via de Sant Ignasi Àlex Circuns

Un incendi ha cremat totalment un taller mecànic a la Via de Sant Ignasi de Manresa i ha provocat el confinament dels veïns de l'edifici on es troba el taller. El foc s'ha originat aquest dijous poc després d'1/4 d'11 del matí en un dels vehicles del taller i ha provocat una gran columna de fum negre, que era visible des de diversos punts de la ciutat.

Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, l'incendi s'ha donat per apagat cap a les 11 del matí. No ha calgut desallotjar cap veí però sí que s'ha demanat el confinament de l'edifici com a mesura de prevenció. Hi han treballat fins a sis dotacions dels Bombers. El foc ha afectat principalment el taller mecànic, situat als baixos de la Via de Sant Ignasi 67, i els vehicles que hi havia a l'interior.

A causa de l'incendi, la Policia Local de Manresa ha hagut de tallar el trànsit al tram de carrer afectat, que inclou l'accés a l'aparcament de les Piscines Municipals. Els Bombers també han dut a terme les tasques de ventilació de l'edifici, un bloc de pisos de cinc plantes, fent la revisió pis per pis.

Fins a l'indret s'hi ha desplaçat l'arquitecte municipal, per comprovar que l'incendi no hagi causat cap afectació estructural de l'edifici.