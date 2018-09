Tres accidents entre Abrera i Esparreguera col·lapsen l'A-2

Amb només una hora i mitja de diferència, el tram de l'autovia A-2 entre Esparreguera i Abrera va ser escenari ahir al matí de tres accidents de trànsit, dos dels quals pràcticament simultanis. Com a conseqüència, hi va haver quatre ferits lleus i es van registrar cues de més de set quilòmetres de llargada, que també van afectar la C-55, al tram final d'Abrera.

El primer accident, segons va informar el Servei Català de Trànsit, va tenir lloc a 1/4 de 12 del matí entre els punts quilomètrics 581 i 582, a Esparreguera, a la calçada en sentit Lleida. En aquest punt, van col·lidir un camió i dos turismes, sense que Trànsit tingués ahir constància de ferits.

Poc abans de 3/4 d'1 del migdia, va tenir lloc la segona col·lisió, també a la calçada en sentit Lleida, però en aquest cas al quilòmetre 584, a Abrera. Per causes que es desconeixen, van xocar una furgoneta i dos cotxes. Com a conseqüència, dues persones van resultar ferides lleus i van ser evacuades a l'hospital de Martorell.

Quan s'acabava de passar aquest accident, deu minuts més tard, n'hi va haver un altre al mateix punt, entre un camió i tres cotxes. A causa de la col·lisió, el camioner va quedar atrapat a l'interior del vehicle i va haver de ser rescatat pels Bombers. Tant ell com l'ocupant d'un dels cotxes van resultar ferits lleus i van ser evacuats pel SEM a l'hospital de Martorell.