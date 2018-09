Aparatós incendi en un taller mecànic de Manresa

Fumera negra causada per l´incendi, a la Via de Sant Ignasi

Fumera negra causada per l´incendi, a la Via de Sant Ignasi ÀLEX CIRCUNS

Un incendi va cremar ahir al matí l'interior d'un taller mecànic de la Via de Sant Ignasi de Manresa i va provocar el confinament dels veïns de l'edifici. El foc, que no va causar ferits, va afectar dos cotxes i diversos elements del taller i va provocar una gran fumera negra, que va ser visible des de diversos punts de la ciutat.

El foc es va declarar poc després d'1/4 d'11 del matí i es va originar en un dels cotxes que hi havia al taller. Fins a l'indret s'hi van desplaçar sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van donar per apagades les flames cap a les 11 del matí. La Policia Local, per seguretat, va obligar els veïns del bloc a no sortir de l'edifici.

Després de l'extinció, els Bombers van fer les tasques de ventilació de l'edifici, un bloc de pisos de cinc plantes, i van revisar pis per pis. Només els habitatges de la primera i segona planta va resultar lleument afectats pel fum. La façana va quedar ennegrida.

L'incendi, a banda de cremar dos cotxes, va afectar la resta del taller. L'alta temperatura va causar afectació estructural en una paret i va fondre els tubs de les canalitzacions. Durant les tasques d'extinció, la Policia Local va haver de tallar la Via de Sant Ignasi i desviar els cotxes cap a les Escodines.