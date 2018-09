Detenen una cuidadora de Sant Joan per haver-li sostret 8.000 euros a una dona d'edat avançada

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa van detenir aquest dijous una dona de 57 anys, de nacionalitat espanyola, i veïna de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), com a presumpta autora d'un delicte d'estafa després d'haver-li sostret 8.000 euros a una dona d'edat avançada.

El passat 17 de setembre una veïna de Sant Joan de Vilatorrada, de 75 anys, va denunciar que li havien fet extraccions fraudulentes del seu compte bancari.

Amb les dades aportades per la víctima, els investigadors van constatar que, des del mes de març fins l'agost, l'autora havia fet pagaments per internet a diferents plataformes de crèdit per valor de més de 4.500 euros. També hi havia extraccions de diners en efectiu en caixers per valor de 3.500 euros.

Arran d'aquests fets es va obrir una investigació que va permetre descobrir que els moviments fraudulents els havia comès la cuidadora de la denunciant. Tot apunta que aprofitava quan deixava la víctima a la consulta mèdica per apoderar-se de la targeta de crèdit i utilitzar-la en benefici seu.

La detinguda ha passat aquest divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.