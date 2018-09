La Guàrdia Civil en un col·legi de l'Anoia l'1-O: «Fotia la porra com si no hi hagués demà, i no hi havia collons»

Nous arxius de vídeo i àudio de les càmeres de la policia espanyola i la Guàrdia Civil l'1-O mostren la reacció dels agents i els seus comandaments abans, durant i després de les intervencions als col·legis electorals. En un dels vídeos, es veu l'actuació de la Guàrdia Civil al municipi de Sant Martí Sesgueioles, on tot i ser només 370 veïns, van arribar-hi una quarantena d'efectius policials.

Amb força i crits aconseguien obrir-se pas, i després, un cop als cotxes, comentaven l'operació i alguns fins i tot admetien que podien haver ferit la gent. "Des de darrere fotia la porra cap endins com si no hi hagués demà. I no hi havia collons. I empenyien, i empenyien. Si un no se n'ha anat amb la costella trencada poc li ha faltat", afirma un agent. En els vídeos gravats per les seves pròpies càmeres 'Gopro', als quals ha tingut accés l'ACN, es pot veure i sentir com es preparen, com s'obren pas a través de la multitud fins a l'interior dels edificis i com els escorcollen per buscar urnes i paperetes.

Els agents de la Guàrdia Civil van arribar al poble de Sant Martí Sesgueioles cap a tres quarts de dues del migdia. Els esperaven uns tractors que tallaven el carrer d'accés a 'La Fàbrica', el local on hi havia el col·legi electoral i on els veïns tenien l'única urna del poble.

"Amb tranquil·litat, eh! Relaxats, eh, relaxats!", crida un dels guàrdies, que diu que parlarà amb els Mossos. Al vídeo, es pot escoltar la conversa entre la patrulla dels Mossos d'Esquadra i els efectius de la Guàrdia Civil.

"Hi ha nens petits i gent gran", explica un dels agents dels Mossos, que admet que no volen "merder" i remarca als guàrdies que els veïns són "pacífics". La Guàrdia Civil s'acosta a la desena de ciutadans atrinxerats davant del col·legi electoral, i el Mosso intenta fer mediació.

"Jo us ho explico, ells escolten i vosaltres preneu la decisió que vulgueu, d'acord?", diu l'agent dels Mossos als veïns. "Ells prendran les decisions que vulguin prendre, ja els hem informat que vostès estan en una actitud pacífica i no estan agressius, que estan fent les seves històries...jo només faig d'intermediari. Ells decidiran", admet el Mosso.

Quan l'agent de la Guàrdia Civil intervé, saluda amb un "bon dia" en català i després demana a la gent que els deixi entrar. "Sabem la problemàtica que tenim, volem entrar. No volem fer...simplement volem fer la nostra feina", diu el guàrdia. I afegeix: "Volem endur-nos el que tenen dins i marxar".

Els veïns, però, criden 'no passaran' i els Guàrdies Civils marxen i un d'ells anuncia a la resta que han "intentat les negociacions i lògicament han fracassat". "Ens traiem la boina, ens col·loquem el casc, ens col·loquem els guants i tot serà pacífic. Retirem barricades, i aneu empenyent la gent, fins que tinguem l'entrada lliure", diu, donant instruccions als gents.

Primer, la Guàrdia Civil es dedica a retirar les taules i les cadires col·locades davant de la gent però després un dels agents descobreix una porta lateral i canvien d'estratègia. "Rebentem aquella? Li fotem allà l'hòstia", diuen. Llavors, un altre dona instruccions: "Entrarem pel lateral, que no passi ningú cap avall. Un cordó aquí fort, val?". I poc després, comença l'actuació policial i la càmera cau a terra i perd la imatge, però no el so.

En un dels següents elements de la gravació, quan la Guàrdia Civil ja marxa, es pot escoltar l'estat d'ànim dels agents. "Hòstia puta, quina liada! Buah, no podíem amb ells, quina força que tenien!", diu un agent. Van al cotxe, i se senten indicacions. "Des de darrere fotia la porra cap endins com si no hi hagués demà. I no hi havia collons. I empenyien, i empenyien. Si un no se n'ha anat amb la costella trencada poc li n'ha faltat", asseguren. "Com empenyien els fills de puta!", afegeix un altre agent, que felicita als companys per l'actuació: "Heu aguantat de collons".