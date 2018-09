Topada entre dos turismes a la C-55, a Sant Joan

Dos vehicles han xocat aquesta tarda de divendres a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada en un accident que puntualment ha provocat retencions i que s'ha saldat sense ferits. Segons el Servei Català de Trànsit, la topada ha tingut lloc poc després de 3/4 de 6 de la tarda al quilòmetre 35 de la C-55, on hi ha l'accés per entrar i sortir de Sant Joan. Els dos conductors dels turismes han resultat il·lesos.