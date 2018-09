Localitzen un veí de 70 anys de Castellnou de Bages després d'haver passat la nit al ras

Els equips de recerca van localitzar ahir al matí un veí de 70 anys de Castellnou de Bages que estava desaparegut des de dijous a la nit, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat. L'home estava conscient, però presentava contusions i esgarrinxades, ja que havia caigut per un marge d'uns dos metres.

La família va presentar l'avís de la desaparició a les 10 de la nit de dijous. Segons va alertar, l'home havia sortit a caminar, com feia sovint, però no havia tornat a casa.

Immediatament, es va muntar un dispositiu de recerca que va durar tota la nit. En l'operatiu, hi van participar els Bombers, els Mossos, els Agents Rurals i les policies locals de la zona, entre d'altres. Al matí, es va incorporar a la recerca un helicòpter dels Bombers. Finalment, a 2/4 de 12 del matí, l'home va ser localitzat, conscient, al costat d'un camp. Segons les mateixes fonts, havia caigut per un marge d'uns dos metres i no s'havia pogut incorporar. L'afectat, que presentava contusions i esgarrinxades, va ser traslladat pel SEM a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.