Precinten un parc infantil en caure rajoles que revesteixen un bloc de pisos a Manresa

Els Bombers van precintar un parc infantil i una petita part del carrer Camí Vell de Santpedor (amb la cruïlla amb Doctor Zamenhof) en caure des d'un cinquè pis rajoles que revesteixen l'estructura de formigó de l'edifici.

Els fets van tenir lloc ahir les 9 de la nit i s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers, que van retirar les parts d'aquesta estructura prefabricada que estava a punt de caure.

El bloc afectat és dels números 9 i 10 del Camí Vell de Santpedor, i els Bombers en van precintar el parc infantil i una petita part del carrer com mesura preventiva, ja que no van poder retirar una part de l'estructura que no estava enganxada de forma segura al formigó del bloc d'habitatges. Taques que se n'haurà de fer càrrec la comunitat de veïns, segons Bombers, per garantir la seguretat en aquest punt del carrer.