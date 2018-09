Arriba a judici el 'cas Nadia', gairebé dos anys després de la detenció dels pares

Arriba a judici el conegut com a 'cas Nadia' gairebé dos anys després de destapar-se la suposada estafa dels pares de Nadia Nerea – d'ara 13 anys – Fernando Blanco i marga Garau, en els donatius per al tractament mèdic de la seva filla. Se celebrarà a l'Audiència de Lleida durant tres deis a partir de dimarts. El TSJC ha habilitat una sala especial per a la premsa, a causa de la gran expectació mediàtica. Un dels motius d'aquesta demora en la celebració de la vista oral han estat els continus canvis d'advocat del pare de la nena, fins a quatre. La fiscalia acusa els pares de Nadia d'estafar 1,1 MEUR de donacions de particulars i empreses a una associació creada per ajudar suposadament a la seva filla, que pateix una malaltia rara. El ministeri públic demana 6 anys de presó per cadascun i 9.720 euros de multa.

Dos anys, quatre advocats

El cas es va destapar al desembre de 2016, amb la detenció de Fernando Blanco i Margarita Garau. Llavors, els pares de la nena van contractar Alberto Martín com a advocat però Martín va decidir l'abril de 2017 defensar només la mare i renunciar a la defensa del pare. Blanco ha tingut en aquests dos anys quatre advocats, tres dels quals en l'últim mig any. Amb la renúncia de Martín, Blanco va contractar com a advocada Eva Maria Navarro.

El judici, que s'havia de celebrar inicialment el passat mes de juny, però, es va ajornar perquè Navarro va renunciar també a defensar-lo, només dues setmanes abans de la vista oral i el nou lletrat que se li va designar, aquest cop d'ofici, David Vicente, va demanar més temps per estudiar els onze volums de la causa. L'Audiència de Lleida va acceptar la petició del lletrat i va ajornar el judici fins a l'octubre, concretament el 2, 3 i 4. L'acusat, Fernando Blanco, però, va renunciar a Vicente el passat 14 d'agost i va contractar l'advocat David Peña.

L'actual advocat de Blanco, David Peña, ha intentat que el judici no se celebri, demanant la recusació dels jutges de l'Audiència de Lleida. Al·legava que ni el president de la Sala ni els altres magistrats poden jutjar el seu client perquè són coneixedors de la causa, han permès que Blanco faci gairebé dos anys que és a la presó de manera preventiva i perquè, en haver afectats a tot l'Estat, considera que s'haurien de jutjar els fets a l'Audiència Nacional perquè l'Audiència de Lleida no té la competència. El TSJC, però, no ha admès a tràmit aquesta petició i per tant manté el judici contra Blanco i la seva dona, Margarita Garau, acusats d'estafa, pels dies 2,3 i 4 d'octubre a l'Audiència de Lleida. Aquesta decisió és ferma, tot i que el lletrat podrà recórrer posteriorment la sentència que emeti la Sala.

La malaltia de la nena, excusa per recaptar diners

Fiscalia assegura que l'Associació per la Tricotiodistròfia i Malalties Rares de Balears, creada el 2009 quan la nena tenia cinc anys, no va ser més que ''una excusa per recaptar fons amb la intenció de destinar els diners al seu propi consum i oci''. El cas de la malaltia de Nadia Nerea es va fer conegut entre el 2010 i el 2016 perquè el matrimoni va concedir nombroses entrevistes en mitjans de comunicació on hi participava la filla menor, amb actes benèfics i amb públic en directe''.

També segons el fiscal, van utilitzar com a ''ardits (sabent la seva falsedat)'', diversos arguments com la necessitat de sufragar tractaments mèdics per a la seva filla o intervencions quirúrgiques als Estats Units davant el risc imminent de mort''. En altres ocasions, s'argumentava que les donacions s'utilitzarien, a més, per investigar la malaltia de la seva filla i altres malalties rares, o per viatjar per Europa, Amèrica i Àsia.

El destí de les donacions

Segons fiscalia, les donacions van ser utilitzades pels pares de Nadia per pagar el lloguer de l'habitatge i de diversos locals, assegurances, per la compra de vehicles, pagaments d'hotels i per ''compres i consums diversos''. Això es traduïa, segons el ministeri públic, en ''freqüents i importants'' reintegraments dels comptes de l'associació.

De l'estudi dels comptes utilitzats pels acusats s'han identificat un total de 5.574 donants que van transferir-los diners que anaven des d'un euro a més de 1.000. No obstant, no s'han pogut identificar els milers de donants que van entregar diners en metàl·lic i en guardioles o subhastes d'objectes donats per personatges famosos, ni tampoc quants diners en concret van ingressar per aquestes vies. En el cas de tres donants, van arribar a donar 6.000 i 13.000 euros.

De tots els diners recaptats acreditats, 1,1 milions d'euros, només 2.700 s'haurien destinat a despeses mèdiques de la seva filla, segons fiscalia. Quan els acusats van ser detinguts i els seus comptes intervinguts, tenien 313.000 euros, per la qual cosa els diners desviats superarien els 792.000 euros. El ministeri públic recorda que des del 2007 cap dels dos progenitors treballa, ja que la botiga de vins d'Organyà (Alt Urgell) que tenien, no comptava amb suficients ingressos ni per pagar el lloguer del propi local, que era sufragat amb els donatius a l'associació sense ànim de lucre.

Activitat delictiva amb inicis a les Balears

L'activitat delictiva, segons fiscalia, es va iniciar a les Balears, la parella i la nena van viure fins al 2013 i després es van traslladar a Organyà i a la Seu d'Urgell. A l'Alt Urgell, per exemple, van obtenir fins a 590.000 euros amb donatius procedents de la venda de participacions de loteria, subhastes o guardioles en escoles. Quan se'ls va arrestar al desembre de 2016 va haver-hi una gran commoció a la comarca ja que molta gent s'havia implicat en la seva causa. En aquell moment se'ls van intervenir 2.180 euros en metàl·lic, rellotges de luxe valorats en 60.000 euros, telèfons mòbils, ordinadors i nombrosos objectes electrònics apilats i empolsegats que evidenciaven ''un consum d'articles de luxe innecessaris i en clara contradicció amb la situació de necessitat econòmica que deien patir'', segons la qualificació fiscal del cas.

Fiscalia recorda que la nena sí que pateix la malaltia d'origen genètic, i pateix alteracions cutànies i oftalmològiques així com trastorn en el llenguatge, però que tot això no suposa cap risc imminent per a la seva vida, ni té cap tractament mèdic que no sigui per corregir o tractar símptomes. La menor rebia 4.651 euros anuals pel tractament de l'afectació pagats pels serveis socials balears i va cobrar prop de 500 euros del Departament d'Educació.

Presó per al pare i arxivament de la causa per delictes de pornografia infantil

Si bé la mare Marga Garau va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar al jutjat de la Seu d'Urgell al desembre de 2016, el pare Fernando Blanco va ingressar en presó provisional al Centre Penitenciari de Ponent ja que el jutjat considerava que existia risc de fugida. La nena viu des de llavors a les illes Balears sota la custòdia de la seva tieta.

D'altra banda, l'Audiència de Lleida va arxivar la causa, al novembre de 2017, pels delictes d'exhibicionisme i pornografia infantil pels quals s'investigava a la parella en relació a unes imatges de la nena nua, que la policia havia trobat en els registres