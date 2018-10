Detingut a Igualada per agredir un dels participants en la manifestació de Jusapol

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Igualada implicat en l'agressió d'un dels participants en la manifestació convocada per Jusapol el passat dissabte a Barcelona. Un grup d'independentistes va colpejar i increpar els policies espanyols que es concentraven a Via Laietana, amb insults com 'gentussa' o 'feixistes'.

Segons la cadena SER, l'home és un veí de Santa Margarida de Montbui de 40 anys, amb antecedents per altres detencions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Un vídeo gravat per un testimoni mostra com es llença una ampolla i com un home que porta una bandera estelada clava diversos cops de puny a un manifestant. Aquest seria el detingut que ara mateix estaria a la comissaria d'Igualada. Un altre home clava cops de peu a la mateixa víctima i finalment els Mossos d'Esquadra acaben intervenint.