Una dona resulta ferida en un accident entre un tractor i un cotxe a Fonollosa

Una dona ha resultat ferida aquest dilluns al matí en un accident entre un tractor i un cotxe a Fonollosa, segons han informat fonts de Trànsit i dels Bombers. Els fets han obligat a tallar durant aproximadament una hora la carretera BV-3008, entre Fonollosa i el Molí de Boixeda.

L'accident ha tingut lloc a 2/4 de 12 del matí al punt quilomètric 13 de la BV-3008, a prop del nucli de Fonollosa. Per causes que es desconeixen, un cotxe ha xocat amb un tractor. Com a conseqüència de la topada, la conductora del turisme ha quedat atrapada a l'interior del vehicle i ha hagut de ser rescatada pels Bombers, que s'hi han desplaçat amb dues dotacions.

La dona, després de ser atesa pel SEM, ha estat traslladada en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, amb un pronòstic menys greu, segons el SEM.