Ingressen a la presó dos homes per cultivar 1.800 plantes de maria a Artés

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Artés han detingut dos homes acusats de tenir més de 1.800 plantes de marihuana en una macroplantació amagada en una casa d'Artés. Tots dos ja han ingressat en presó provisional per ordre del jutge. Es tracten de dos homes de 41 i 44 anys, de nacionalitat xinesa. Durant l'escorcoll, els policies van localitzar 1.878 plantes de marihuana en diferents estats de creixement. El dos homes que es trobaven al lloc van quedar detinguts. La nau estava habilitada per fer cultius intensius. Tenia cinc estances per classificar les plantes segons el seu estat. També disposava d'un sistema de ventilació, reg i enllumenat per afavorir el creixement.