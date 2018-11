La retirada dels vagons del tren descarrilat a Vacarisses acabarà aquest divendres

Els treballs per retirar de les vies el tren descarrilat dimarts a Vacarisses avancen a bon ritme. La matinada d'aquest dijous s'han pogut treure tres dels sis vagons, remolcant-los fins a Sant Vicenç de Castellet, des d'on en duran al taller per reparar. Durant el matí s'han remolcat dos vagons més, que seguiran el mateix camí. Sobre les vies queda encara el primer dels combois, que és el que va sortit pitjor parat en l'accident. Aquest es desballesta in situ des d'aquest dijous i la previsió de l'empresa encarregada dels treballs és que divendres s'acabi de retirar tota la ferralla. En paral·lel, es continua treballant per assegurar el talús que es va desprendre i va provocar el descarrilament.

Els operaris de Renfe i Adif treballen dia i nit perquè el servei de l'R4 de Rodalies, entre Manresa i Terrassa, es pugui reprendre al més aviat possible després del descarrilament de Vacarisses, tot i que encara no s'ha confirmat quan podrà ser. Sigui com sigui, els primers trens que puguin circular no ho podran fer tampoc amb el servei a ple rendiment fins més endavant.

Sobre el terreny, des del mateix dimarts i fins aquest dijous, ja s'han retirat els rocs i la sorra del talús que es va despendre i la majoria dels vagons accidentats. Entre la matinada i matí d'aquest dijous un remolc ha arrossegat en dos viatges els darrers cinc vagons del tren, que són els que estaven menys malmesos i s'han pogut tornar a encarrilar sobre les vies.

Amb la zona neta, els tècnics avaluen ara l'estat de les vies per determinar si cal fer més arranjaments a la infraestructura. En paral·lel, es fa el desballestament del sisè vagó, en el que encapçalava el tren el dia del descarrilament i que va quedar més afectat. Es del tot irrecuperable.

Una empresa trossejarà el vagó i anirà retirant la ferralla en camions. Aquestes feines comencen aquest dijous i la previsió es que s'allarguin fins divendres. Serà llavors quan Renfe estarà en condicions d'anunciar quin calendari seguirà el restabliment del servei, en funció de com avancin les feines d'Adif per deixar les vies en bones condicions.

Entretant, els operaris també treballen en el reforç de la seguretat al talús que es va desprendre i va provocar l'accident de dimarts. A banda de reforçar la malla de contenció, també s'han talat alguns arbres en un altre dels talussos de la zona pel risc que poguessin caure sobre les vies.