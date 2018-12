La fiscalia rebaixa de 4 a 3 anys la petició de presó per a Serra i Todó

La Fiscalia ha rebaixat de 4 a 3 anys la petició de presó per a l'expresident i l'ex-director general de CatalunyaCaixa, Narcís Serra i Adolf Todó, respectivament, en les seves conclusions definitives durant el judici pels sobresous abonats a l'antiga cúpula de l'entitat bancària.

El judici, que va arrencar el passat 4 d'octubre a l'Audiència de Barcelona, ha arribat avui a la sessió en la qual la fiscalia, les diferents acusacions i les defenses han elevat les seves conclusions definitives.

El Ministeri Públic ha modificat a la baixa les seves peticions de presó per als dos principals acusats, Serra i Todó, als quals atribueix dos delictes d'administració deslleial en concurs de normes amb el delicte d'apropiació indeguda, i als quals veu com a «autors dolosos, materials i directes» dels sobresous que va aprovar l'entitat bancària malgrat la crítica situació que travessava.

«Els administradors de CatalunyaCaixa no van ser ni ordenats empresaris ni representants lleials», ha afirmat avui el fiscal, que ha assegurat que la política salarial respecte als directius va provocar «una greu lesió als interessos de l'entitat».

Serra i Todó tenien, ha assegurat la Fiscalia, «el domini complet» de l'antiga caixa i aquests «es van posar d'acord per a pujar el sou contra vent i marea» en un moment de «crisi extraordinària» i «pràctica insolvència» de l'entitat.

A més dels tres anys de presó, el fiscal Fernando Maldonado sol·licita per als dos exdirectius el pagament d'una multa de 67.500 euros.

La Fiscalia centra la seva atenció en dos acords presos pel consell d'administració d'aquesta entitat financera: un adoptat el 19 de gener del 2010, mesos abans que el FROB injectés 1.250 milions a la caixa, i un altre el 13 d'octubre del 2010.

En les dues reunions es van autoritzar pujades del sou fix i el del variable als exdirectius Adolf Todó i Jaume Massana, fitxats el 2008, que van causar un perjudici d'uns 439.000 euros, en el cas del primer, i de 344.000 euros, en el del segon.

L'expresident d'aquesta caixa Narcís Serra va acordar el 2008 la contractació de Todó com a director general i de Masana com a conseller delegat amb unes condicions econòmiques inapropiades, segons la fiscalia, per al moment que travessava l'entitat.

Adolf Todó, per exemple, va obtenir uns ingressos totals de 4,07 milions entre el 2008 i el 2012, als quals cal sumar 1,99 milions de les aportacions realitzades al pla de pensions.

De la seva banda, Massana, nomenat director general de l'entitat el 2011 i anteriorment director general adjunt, va percebre en aquest mateix període 2,89 milions d'euros i una aportació al pla de pensions per 633.000 euros, encara que no està acusat perquè no formava part del consell d'administració de l'entitat.

L'exministre Narcís Serra presidia les comissions i el consell d'administració i rebia dietes, i a partir del 2007 es va establir per a ell un sou com a president no executiu. Entre el 2007 i el 2010, la Fiscalia assegura que va percebre més d'un milió d'euros.

El Ministeri Públic ha insistit avui en el fet que tots els informes del Banc d'Espanya i d'auditors externs alertaven de la situació adversa que travessava CatalunyaCaixa, amb una morositat molt alta, pèrdua de fons propis i deteriorament d'actius.

Aquesta situació va portar l'antiga caixa a demanar al FROB 1.250 milions per reforçar el seu capital el 2010, i 1.700 i 9.000 milions després, i va provocar un ERO -Expedient de Regulació d'Ocupació- que va afectar 1.630 treballadors, i una reducció del 25% de les oficines.

A més de Serra i Todó, han estat jutjats 41 membres del consell d'administració, als quals el fiscal considera cooperants necessaris dels delictes i per als quals demana penes de 2 anys i 3 mesos.

En la seva intervenció, la Fiscalia ha estat especialment crítica amb els membres del consell d'administració per acudir a les reunions i votar sense informar-se prèviament dels acords ni llegir els balanços econòmics.

«L'acceptació del càrrec és voluntari. A ningú l'obliguen a assistir», ha dit, després de recordar que es van cobrar dietes de 1.721 euros per acudir i que algun conseller va arribar a rebre prop de 80.000 euros en pocs mesos.

El Ministeri Públic sol·licita a més que els acusats indemnitzin el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) amb 783.000 euros, que hauran d'abonar de manera conjunta i solidària.

El Fiscal ha demanat al tribunal que tingui en compte que el directiu Jaume Massana va faltar a la veritat durant el judici per beneficiar un dels acusats en assegurar que ni ell ni Todó van participar en una de les reunions del consell d'administració en les quals es va acordar una de les pujades salarials.