La Catalunya Central registra cada dia dues denúncies per violència masclista de mitjana

L'any passat, un total de 808 dones es van presentar en alguna de les comissaries dels Mossos de la Catalu-nya Central per denunciar agressions físiques o psicològiques de les seves parelles o exparelles sentimentals. Es tractava del 5,3% més que la xifra de denúncies registrades l'any anterior (767). El 2018 es podria tancar amb una xifra igual o fins i tot superior que la del 2017, perquè, fins al 31 d'octubre, ja s'havien denunciat 686 casos en el conjunt del Bages, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia, el Moianès i Osona. Són, de mitjana, més de dues denúncies diàries.



Els Mossos consideren que l'increment s'explica perquè cada cop hi ha més víctimes que denuncien els fets, i no pas per un augment en si de la violència masclista. «Són conductes que cada cop són menys acceptades per la societat, i molts cops són altres persones les que ens avisen. En l'àmbit generacional, està canviant la societat, i hi ha molta més prevenció i informació que abans», constata Alba Garcés, responsable del Grup Regional d'Atenció a la Víctima dels Mossos a la Catalunya Central. «No hi ha un perfil concret de víctima. Ens ve des de la noia que fa tres mesos que ha iniciat una relació, fins a la senyora jubilada que ha rebut maltractaments tota la vida», afegeix Garcés. «Quan vénen, fem el possible per crear-los un clima de confiança. Els informem del dret que tenen de tenir un advocat perquè els assessori des d'un bon principi. Perquè, moltes vegades, no són lesions físiques, sinó psicològiques», explica Garcés, i afegeix: «La feina que fan els grups d'atenció a la víctima de cada comissaria és molt important per donar-los la confiança, poder fer un seguiment de la seva situació i evitar que tornin a anar a viure amb els agressors».



Garcés conclou que «la nostra feina, policial, és molt important per combatre la violència masclista, cas per cas, però és un problema que ha d'afrontar tota la ciutadania, no només la policia. És un problema que ens afecta a tots i que cal conscienciar les noves generacions».