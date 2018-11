Renfe reforçarà el servei entre Manresa i Terrassa amb transbordaments per carretera en hora punta per tal de contrarestar l'increment de temps de viatge, que arran de l'esllavissada i el posterior descarrilament d'un tren a Vacarisses obliga a circular els combois amb especial precaució per la zona on va tenir lloc l'accident. Els dies laborables es complementarà l'oferta en tren amb tretze freqüències amb autocars entre les estacions de Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Terrassa. Concretament, els viatgers que utilitzin aquest servei enllaçaran amb els combois a la co-capital del Vallès Occidental. Tècnics d'Adif continuen treballant per a la reparació dels danys a la infraestructura provocats per l'accident.

El servei de tren entre Manresa i Terrassa torna a estar operatiu des de dissabte al matí després de l'accident de dimarts a Vacarisses, al Vallès Occidental. El servei consta d'un tren per hora i el temps de viatge s'ha vist incrementat en uns 15 minuts, ja que els trens han de passar amb especial precaució per la zona on hi va haver l'accident. De moment, el servei a l'R4 es dona només per una de les vies i la companyia preveu que, en quinze dies, ho farà per les dues. L'accident de Vacarisses va comportar la mort d'un veí de Castellbell i el Vilar i 49 ferits.