La Generalitat impulsa un pla de coordinació a la Catalunya Central en cas de nevades

Aquest dilluns es va celebrar a Manresa la reunió conjunta de coordinació de les comarques centrals en casos de nevades. El Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya, NEUCAT, inclou representants dels cossos d'emergència i d'altres departaments de la Generalitat, gestors de les xarxes viàries i empreses de distribució elèctrica davant el risc de nevades.

El director dels Serveis Territorials d'Interior ha fet la introducció. A continuació, el cap de l'Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha explicat als assistents com es planifiquen els avisos de Situació Meteorològica de Perill per neu segons la previsió meteorològica. Tot seguit, la responsable de Protecció Civil a la Catalunya Central, Agnès Centellas, ha fet una valoració de la campanya 2017/2018, on a la Catalunya Central hi va haver dos episodis significatius en els quals es va activar el Pla NEUCAT: un primer episodi el 4 de febrer (fase d'alerta), amb afectacions importants de trànsit a les carreteres C-16 (Bagà - Túnel del Cadí), C-25 (Gurb i Coll del Revell) i C-17,i un segon entre el 27 i 28 de febrer, (fase d'Emergència), amb una nevada força generalitzada que va comportar restriccions al trànsit de vehicles pesats.

Posteriorment, Agnès Centellas ha presentat als assistents com es prepara la campanya de nevades 2018/2019 i algunes mesures concretes de coordinació al territori en el marc del Pla NEUCAT. Durant la reunió els gestors de les diferents vies de comunicació han reiterat la conveniència que els recursos tècnics ja siguin als punts crítics abans que comenci a nevar amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de la neu sobre les principals vies de circulació. També han analitzat mesures concretes i han posat en comú els recursos humans i tècnics de què disposen per actuar de manera preventiva i fer front a les incidències ocasionades per la neu.

Algunes de les estratègies de mobilitat del Pla NEUCAT per a aquesta campanya inclouen mesures concretes per als vehicles pesants (prohibicions de realitzar avançaments, desviaments, prohibició de circular, o d'altres en funció de l'emergència...) i també per als vehicles lleugers (prohibicions de circulació sense cadenes i prohibició avançaments amb neu, garantir un carril per a la circulació de les màquines llevaneus...). Quant a estratègies de mobilitat en general, es recorda també que es prioritzarà sempre la neteja de la xarxa viària primària i després la secundària.